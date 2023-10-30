Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

- Месси вообще потрясающе провёл этот отрезок. Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, можно сказать, за счёт его игровых и лидерских качеств. И до сих пор Месси продолжает практически в каждой игре радовать своим мастерством. Да, МЛС и Европа – разные вещи, но по совокупности я бы проголосовал за Месси.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже сегодня, 30 октября.