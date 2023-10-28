​После гола Икарди в ворота «Баварии» уровень шума на стадионе «Галатасарая» был опасным для здоровья

На неделе в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» принимал «Баварию». Мюнхенцы отпраздновали гостевую победу со счётом 3:1.

Когда Мауро Икарди уравнял количество единиц на табло, реализовав пенальти на 30-й минуте, уровень шума на стадионе достиг 131,1 децибела. Как сообщается на станицах Reddit, даже звук реактивного двигателя с расстояния в 100 ярдов (около 91,5 метра) не такой громкий.

Отмечается, что такой уровень шума в перспективе может стать причиной проблем со слухом. Он близок к порогу «слуховой боли».

Стоит сказать, что турецкие болельщики известны своей горячей поддержкой.