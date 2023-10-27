​Определён лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Порту» Эванилсон был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на официальном сайте УЕФА.

В среду «Порту» добился волевой гостевой победы над «Антверпеном» со счётом 4:1. Эванилсон стал автором хет-трика.

После трёх туров «Порту» занимает второе место в своей группе Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Драконы» опережают «Шахтёр» (3 очка) и «Антверпен» (0 очков), но отстают от «Барселоны» (9 очков).

Следующий матч Лиги чемпионов «Порту» проведёт 7 ноября – против «Антверпена» на своём поле.