​Тухель: «Групповой этап Лиги чемпионов уже никогда не бывает лёгким»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель высказался о групповой стадии Лиги чемпионов. Соперниками мюнхенцев являются «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» и «Галатасарай».

«Конкуренция сейчас настолько острая, что групповой этап уже никогда не бывает лёгким. У меня никогда не было лёгких групповых стадий. В квартете с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» нельзя позволить себе допустить ни одной ошибки, не говоря уже о двух, поэтому мы работаем над тем, чтобы стать более выносливыми и крепкими. Мы на пути к этому.

Нашей целью всегда является выход в четвертьфинал. Если ты выиграешь группу, то в теории можешь получить более простого соперника в 1/8 финала. Дальше всё зависит от удачи. За последние несколько лет у меня были разные четвертьфиналы. Думаю, есть большая разница, играть против «Манчестер Сити» или другого клуба. Это всё относительно. Сначала нужно попасть в плей-офф», - сказал Тухель пресс-службе УЕФА.