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​Четыре матча Лиги чемпионов покажет «Матч ТВ» в прямом эфире

23 Октября 2023 • 09:00 Комментировать

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире четыре игры третьего тура Лиги чемпионов.

Первые восемь матчей группового этапа Лиги чемпионов на этой неделе состоятся во вторник, 24 октября 2023 года. Телеканал «Матч ТВ» покажет следующие две игры в прямом эфире:

- «Галатасарай» – «Бавария», начало встречи в 19:45 по московскому времени;

- «Севилья» – «Арсенал», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В следующий игровой день, 25 октября, в Европе пройдут ещё восемь встреч. Общедоступный федеральный канал выбрал следующие матчи:

- «Фейеноорд» – «Лацио», матч начнётся в 19:45 мск;

- «ПСЖ» – «Милан», встреча назначена на 22:00 по московскому времени.

За всеми трансляциями и результатами матчей Лиги чемпионов вы можете следить на нашем спортивном портале.


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