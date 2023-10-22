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​Жиру: «Матч против «ПСЖ» не станет решающим»

22 Октября 2023 • 20:59 Комментировать
ПСЖ
...
Милан
25.10 22:00

В среду «Милану» предстоит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, команда Стефано Пиоли отправится в Париж для игры против «ПСЖ». Французский нападающий Оливье Жиру не считает этот матч решающим для определения судьбы «Милана» в самом престижном клубном турнире Европы.

- Это не будет решающий матч. Но мы должны взять из него максимум. Цель - как минимум, не проиграть. Если будет возможность выиграть - выиграем. Мы должны быть честолюбивы и амбициозны, - пообещал Жиру, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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