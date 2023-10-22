​Жиру: «Матч против «ПСЖ» не станет решающим»

В среду «Милану» предстоит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, команда Стефано Пиоли отправится в Париж для игры против «ПСЖ». Французский нападающий Оливье Жиру не считает этот матч решающим для определения судьбы «Милана» в самом престижном клубном турнире Европы.

- Это не будет решающий матч. Но мы должны взять из него максимум. Цель - как минимум, не проиграть. Если будет возможность выиграть - выиграем. Мы должны быть честолюбивы и амбициозны, - пообещал Жиру, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году.