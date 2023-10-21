ФИФА готовится запустить Суперлигу: Как Международная федерация обкатывает проект в Африке

В Африке стартовал новый клубный турнир под эгидой КАФ и поддержанный ФИФА, который напоминает по очертаниям идею о Суперлиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что это предвестник нового турнира в Европе

Первый розыгрыш

В пятницу стартовал первый в истории розыгрыш Африканской футбольной лиги. Это активно поддержанный ФИФА новый турнир, который проводится под эгидой Африканской конфедерации футбола. В нём принимают участие восемь местных топ-клубов, играя друг с другом на вылет дома и в гостях. Решающая стадия также будет состоять из двух встреч.

В первом розыгрыше участвуют танзанийская «Симба», египетский «Аль-Ахли», ангольский «Петро де Луанда», южноафриканский «Мамелоди Сандаунс», нигерийская «Эньимба», марокканский «Видад», конголезский «Мазембе» и тунисский «Эсперанс». Для европейских любителей футбола названия мало о чём говорят. Однако для понимания уровня стоит взять статистику африканской Лиги чемпионов. «Аль-Ахли» её выигрывал чаще всех, «Мазембе» делит второе место с ещё одним египетским клубом «Замалеком», «Эсперанс» и «Видад» идут следом. Иными словами, пригласили самых титулованных с одной стороны и несколько популярных.

Развитие турнира

Уже следующий розыгрыш турнира должен поменять свою структуру. Ожидается, что будет 24 участника, которые будут разделены на три группы по географическому признаку. Планируется, что будут участники из 16 стран, где в общей сложности живёт 1 миллиард человек. Финал турнира будет проходить из одного матча, который должен стать «африканским Супербоулом».

Турнир проходит под эгидой КАФ, но ФИФА активно участвует в его проведении. Именно Джанни Инфантино объявил о его создании. Он изначально говорил, что должно быть 20 топ-клубов, а проведение турнира должно принести его организаторам 100 миллионов долларов. При этом победитель должен из них заработать 4 миллиона, а финалист – 3.

Самое важная деталь заключается в том, что Африканская футбольная лига не станет заменой Лиги чемпионов КАФ, а будет проводиться в дополнение к ней, то есть это будет второй топ-турнир на континенте.

Ничего не напоминает?

«Наши друзья в Европе посоветовали нам не использовать слово «Суперлига» из-за негативных ассоциаций с недавней неудачной попыткой в европейском футболе», – заявил президент КАФ Патрис Мотсепе. Тем не менее очертания планируемого турнира очень сильно напоминают то, о чём мечтают сильнейшие клубы в Европе.

Учитывая деятельное участие ФИФА в этом африканском турнире, всё это выглядит как тренировка международной ассоциации перед запуском чего-то подобного в Европе. Ранее сообщалось, что организация Инфантино думает о том, как бы создать какое-то подобное соревнование, чтобы тоже начать зарабатывать на рынке УЕФА.

Не стоит забывать, что ФИФА ещё активно готовится к обновлённому клубному чемпионату мира в 2025 году, в котором участие примут 32 команды. Видимо, накануне этого Международная ассоциация и планирует получить какой-то опыт в Африке. Так или иначе очевидно, что ФИФА всё больше и больше интересуется клубным футболом, тем интереснее, что же нас ждёт в будущем.

Роман Андреев