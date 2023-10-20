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Лепёхин: «Давать «Золотой мяч» Месси сейчас не очень правильно» эксклюзив

20 Октября 2023 • 16:26 Комментировать

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что «Золотой мяч» в скором времени получит Лионель Месси.

- То, что Месси является лучшим футболистом своего времени, для меня давно понятно и очевидно. Но сейчас я не слежу за ним. Честно скажу: на мой взгляд, не очень правильно давать «Золотой мяч» футболисту, который выступает не в пятёрке лучших европейских чемпионатов. Будь то Месси из «Интер Майами» или Роналду из «Аль-Насра». По-моему, «Золотой мяч» должен доставаться тому футболисту, который ярко и продуктивно себя проявляет в условиях серьёзного сопротивления.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
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