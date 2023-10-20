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Семак вспомнил о победе «Рубина» над «Барселоной»

20 Октября 2023 • 12:24 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями от поединка между казанским «Рубином» и каталонской «Барселоной» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2009/2010.

«Воспоминания приятные с точки зрения результата. Та «Барселона» - одна из лучших команд, против которых приходилось играть. Приятно, что «Рубин» смог победить», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Семак в бытность футболистом выступал за казанскую команду с 2008 по 2010 года.

Пост главного тренера «Зенита» 47-летний специалист занимает с мая 2018 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Рубин Сергей Семак
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