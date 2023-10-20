Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси уже выиграл свой восьмой «Золотой мяч».

- Умные люди видели, какое было судейство на чемпионате мира в Катаре. Там всё делалось под Месси, под сборную Аргентины. А если бы такое судейство было у нас в стране, то что, чемпионат бы остановился? Руководители всех клубов кричали бы о беспределе?

Большим политическим силам или финансовым структурам обязательно интересно, чтобы сейчас «Золотой мяч» получил Месси. А завтра он будет рекламировать кого-то или лоббировать чьи-то интересы. Если люди думают, что я говорю какую-то глупость, то я скажу, что глупо не понимать, что в том мире делается.

Помните, как большие клубы в Европе хотели создать Суперлигу? И как УЕФА, поджав хвост, подключил ФИФА и побежал стучаться в двери? А в какие стучаться двери? В те, откуда сегодня идёт управление в Европе. И они задушили эти клубы.

Проведёт ФИФА церемонию с галстуками и пиджаками. Вручат «Золотой мяч» Месси, раз уже об этом написано. Будут говорить, что у них никакой дискриминации нет. А когда последний раз «Золотой мяч» получал темнокожий футболист?

Я считаю, что Роналду сильнее Месси на три головы. Это моё личное мнение. Роналду доказывает это в своём сегодняшнем возрасте, Португалию тащит на своём горбу будь здоров.

«Золотой мяч» в 2023 году будет вручён 30 октября. По слухам, Месси уже уведомили, что награду выиграл именно он.