Министр спорта Татарстана: Желание провести Суперкубок УЕФА сохраняется

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан, рассказал о желании провести Суперкубок УЕФА в будущем.

Напомним, что последний розыгрыш европейского турнира должен был пройти на «Ак Барс Арене» в Казани, однако из-за отстранения российского футбола «Манчестер Сити» и «Севилья» сыграли в Греции.

«Желание провести сохраняется. Поддерживаем отношения со всеми нашими партнёрами. Все знают, что такое Казань. Несмотря на текущую ситуацию мы что-то придумываем, что-то проводим», — рассказал Леонов в интервью «РБ Спорт».

Также чиновник отметил, что на уровне менеджмента остались хорошие отношения с УЕФА, поскольку не все решения зависят от них. По мнению Леонова, УЕФА многое потеряла с отстранением России.

Напомним, что с февраля 2022 года Россия лишилась двух финалов европейских турниров. Помимо казанского Суперкубка УЕФА, Санкт-Петербург был отстранён от проведения финала Лиги чемпионов.