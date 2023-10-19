Бывший вратарь ФК «Москва», «Локомотива» и сборной Беларуси, нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, заслужил ли получить свой восьмой «Золотой мяч» нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

- Месси достоин «Золотого мяча», потому что его сборная стала победителем чемпионата мира, а он сам сыграл ключевую роль на этом мундиале. Снижение показателей и скорострельности Месси говорит лишь о том, что у него в последние годы появились иные функции на поле. Теперь он больше ассистирует, и я думаю, что у него нет самоцели быть бомбардиром. В любом случае за последний год он выиграл главный трофей мирового футбола и демонстрировал хорошую игру.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. По слухам, Месси уже уведомили, что награду выиграл именно он.