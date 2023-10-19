УЕФА объявил о запрете на проведение матчей в Израиле. Разумеется, речь идёт о соревнованиях, которые проводит УЕФА.

Решение было принято с учётом текущей ситуации с безопасностью в Израиле. УЕФА оценил всё и решил, что проводить международные матчи в этой стране сейчас небезопасно. Запрет действует до дальнейшего уведомления.

В обозримом будущем израильским клубам и сборным придётся принимать соперников в других странах.

Напомним, что в октябре два матча сборной Израиля в отборе на чемпионат Европы – 2024 были перенесены – даже гостевой поединок против Косова. Его перенесли из-за невозможности израильских футболистов выехать из страны.