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​УЕФА запретил матчи в Израиле официально

19 Октября 2023 • 15:41 Комментировать (1)

УЕФА объявил о запрете на проведение матчей в Израиле. Разумеется, речь идёт о соревнованиях, которые проводит УЕФА.

Решение было принято с учётом текущей ситуации с безопасностью в Израиле. УЕФА оценил всё и решил, что проводить международные матчи в этой стране сейчас небезопасно. Запрет действует до дальнейшего уведомления.

В обозримом будущем израильским клубам и сборным придётся принимать соперников в других странах.  

Напомним, что в октябре два матча сборной Израиля в отборе на чемпионат Европы – 2024 были перенесены – даже гостевой поединок против Косова. Его перенесли из-за невозможности израильских футболистов выехать из страны.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Вайнах 06
19 Октября 2023 в 15:44
То есть евреев бан касаться не должен, только Россию?
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