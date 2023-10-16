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Обедзинский: «Куда Месси девать «Золотые мячи» – солить их, что ли?» эксклюзив

16 Октября 2023 • 13:38 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» рекордный восьмой раз.

- Я думал, что «Золотой мяч» вручат Мбаппе или Холанну, – тому, кто его ещё не выигрывал. А у Месси сколько уже этих «Золотых мячей»? Что ему с ними делать? Солить их, что ли? Живёт в Майами в квартире с золотой отделкой, с шикарным видом на океан, с кучей спален и выходом прямо на пляж.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Информация о том, что его выиграл Месси, не является официальной.

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Евро-Футбол.Ру,
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