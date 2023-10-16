Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в последний раз получит «Золотой мяч» в 2023 году.

«В этом году пора уже и Холанну дать, или Мбаппе не далеко. Я думаю, что претенденты будут отличные от Месси и Криштиану. Но если принимать во внимание прошлый год, то дадут Месси. А если и нынешний, то аргентинец и Криштиану уже потихонечку завершают карьеру, и тут должны новые люди появиться, начиная от Холанна и заканчивая Беллингемом. Но, думаю, по-старинке мы увидим Месси в последний раз с «Золотым мячом», — сказал Булыкин.

Церемония награждения наградой «Золотой мяч» состоится 30 октября. Ранее в СМИ сообщили о том, что Месси выиграл «Золотой мяч».