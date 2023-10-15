Тео Эрнандес – о том, как остановить Мбаппе: «Ударь его, пока можешь»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о том, как противостоять Килиану Мбаппе.

Товарищи по сборной Франции уже скоро могут сыграть друг против друга – 25 октября «Пари Сен-Жермен» примет «Милан» в рамках Лиги чемпионов.

«Я рад, что Мбаппе играет не на моём фланге! Я давал Калабрии разные советы относительно того, как остановить Килиана, но лучший метод – просто сфолить на нём. Ударь его, пока можешь это сделать», – заявил в интервью Telefoot Тео Эрнандес.

Напомним, что сборная Франции уже квалифицировалась на Евро-2024. 17 октября команда Дидье Дешама проведёт товарищескую встречу с Шотландией.