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Месси выиграл «Золотой мяч» — источник слухи

15 Октября 2023 • 19:48 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» стал обладателем восьмого «Золотого мяча».

Как утверждает телеканал BOLASPORT, 36-летнему Месси уже сообщили о выигрыше очередного «Золотого мяча». По сведениям источника, представители известного журнала France Football встретились с футболистом и рассказали ему о победе в голосовании. Отмечается, что с Месси было записано триумфальное интервью.

Напомним, в конце прошлого года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Кроме того, нападающий был признан лучшим игроком мундиаля.

Церемония вручения «Золотого мяча», которую ежегодно проводит France Football, состоится 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Октября 2023 в 19:54
Он не достоин ЗМ.. Пора нести бриллиантовый. Хе..
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