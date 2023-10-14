​Роналдиньо: «Мне трудно выбрать фаворита между «Миланом» и «ПСЖ»

Итальянский «Милан» и французский «ПСЖ» встретятся в групповом раунде Лиги чемпионов, и для бразильского нападающего Роналдиньо это большая дилемма - свою европейскую карьеру он начинал в «ПСЖ», а заканчивал как раз в «Милане», так что речь идет о двух родных для него клубах.

- Мне трудно выбрать, за кого я буду болеть. Все команды, в которых я выступал, дороги мне. Но с «Миланом» у меня был уникальный опыт, там собрались столько звезд одновременно, - цитирует слова Роналдиньо pianetamilan.it.

Свою игровую карьеру легендарный бразилец закончил в 2015 году, хотя на любительском уровне играет и сегодня.