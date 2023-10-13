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​Роналду – самый высокооплачиваемый футболист года, Месси сильно отстаёт

13 Октября 2023 • 21:25 Комментировать

На страницах Forbes был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов за текущий, 2023 год. На первом месте уверенно расположился звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его годовой доход составит 260 миллионов долларов, из которых 200 миллионов являются футбольными доходами.

На второй строчке находится Лионель Месси. За 2023 год аргентинец заработает почти вдвое меньше, чем Роналду – 135 миллионов долларов.

Дальше идут Неймар (112 млн долларов), Килиан Мбаппе (110 млн долларов), Карим Бензема (106 млн долларов), Эрлинг Холанн (58 млн долларов), Мохамед Салах (53 млн долларов), Садио Мане (52 млн долларов), Кевин де Брёйне (39 млн долларов) и Гарри Кейн (36 млн долларов).

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Евро-Футбол.Ру,
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