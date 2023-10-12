​Сексуальной футболистке предлагали 100 тысяч евро за ночь

Алиша Леман, которую не раз включали в список самых сексуальных футболисток мира, рассказала о весьма необычном предложении. Так, однажды Леман предлагали 100 тысяч евро за ночь вдвоём. Это предложение швейцарке поступало от знаменитого человека во время отдыха в Майами.

«Я не могу сказать, кто сделал это предложение. Но это человек, который известен во всём мире», - сказала Леман в подкасте Dir Tea Talk.

Девушка назвала предложение безумным и сказала, что ответила на него категорическим отказом.

Алише Леман 24 года, она выступает в Англии за «Астон Виллу».

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