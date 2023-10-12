Левандовски - о Лиге чемпионов: «У «Барселоны» большой потенциал»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об амбициях своей команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Мы сейчас лучше готовы, чем в прошлом году. Сейчас команда сосредоточена на том, чтобы финишировать на первом месте в группе. Хотим показывать футбол, который будет не только эффективным, но и умным.

У «Барселоны» большой потенциал. Сделаем все возможное, чтобы выиграть Ла Лигу и дойти как можно дальше в ЛЧ», - передает слова 35-летнего поляка Diario Sport.

После двух туров «Барселона» лидирует в своей группе с шестью баллами. Следующий матч «сине-гранатовые» проведут против «Шахтёра».