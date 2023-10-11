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Лига чемпионов

​Лукаку вспомнил о финале Лиги чемпионов

11 Октября 2023 • 17:11 Комментировать

Нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку вспомнил о финальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона.

В финале «Интер» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Лукаку вышел на замену, но не смог помочь команде сравнять счёт. В одном из моментов бельгиец случайно заблокировал удар своего партнёра по команде.

«В течение первых нескольких дней после финала я чувствовал себя нехорошо. Из-за поражения и упущенных моментов. Я объясню это позже», - сказал Лукаку журналистам.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Рома» арендовала 30-летнего Лукаку у «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Ромелу Лукаку
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