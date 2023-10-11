​Лукаку вспомнил о финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку вспомнил о финальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона.

В финале «Интер» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Лукаку вышел на замену, но не смог помочь команде сравнять счёт. В одном из моментов бельгиец случайно заблокировал удар своего партнёра по команде.

«В течение первых нескольких дней после финала я чувствовал себя нехорошо. Из-за поражения и упущенных моментов. Я объясню это позже», - сказал Лукаку журналистам.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Рома» арендовала 30-летнего Лукаку у «Челси».