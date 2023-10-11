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Лига чемпионов

Анчелотти назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

11 Октября 2023 • 15:33 Комментировать
Брага
...
Реал Мадрид
24.10 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие клубы считает фаворитами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мои фавориты на победу в ЛЧ? «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», — передает слова специалиста Madrid Universal.

В текущем сезоне «сливочные» попали в группу С. Вместе с «Реалом» в данном квартете выступают «Наполи», «Брага» и берлинский «Унион». После двух туров подопечные Анчелотти занимают первое место, набрав шесть очков.

В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» встретится на выезде с «Брагой». Игра состоится 24 октября, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Карло Анчелотти Манчестер Сити
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