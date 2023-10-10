Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, между кем будет идти борьба за победу в награде «Золотой мяч» 2023 года.

«Между Месси и Холанном будет основная борьба. Понятно, что выиграть чемпионат мира для Месси – это большой момент в жизни. Холанн ещё молодой, и он ещё своё завоюет. Честно говоря, я думал, что прошлый «Золотой мяч» будет у Месси последним. Потому что он уже отошел от европейского футбола, но победа на чемпионате мира пересиливает этот фактор, и, возможно, ему дадут ещё «Золотой мяч».

Безусловно, на сегодняшний Холанн и Мбаппе являются основными претендентами. Француз ничего не выиграл, поэтому он вряд ли получит. Норвежец – монстр», — сказал Селюк.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» пройдёт 30 октября.