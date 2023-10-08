В Израиле погиб известный футболист

Бывший форвард «Хапоэля» Тель‑Авив Лиор Асулин погиб в ходе конфликта между Израилем и Палестиной.

Как рассказывает пресс-служба израильского клуба, экс-футболист был объявлен пропавшим без вести, но сегодня, 8 февраля, его нашли мертвым. В момент гибели Асулин находился на музыкальном фестивале в Раиме, уточняет источник.

За свою профессиональную карьеру Асулин успел поиграть в десяти израильских клубах, а за пределами родины он выступал за кипрский «Аполлон».

Игровую карьеру Асулин завершил летом 2021 года. В субботу, 7 октября, экс-нападающий отпраздновал свой 43-й день рождения.