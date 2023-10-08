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Масалитин: «При Месси и Роналду было много классных игроков, которые по непонятным причинам не получили «Золотой мяч» эксклюзив

08 Октября 2023 • 15:20 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Сейчас нет такого яркого представителя, который без вопросов мог бы взять награду. Был Левандовски, ушёл в «Барселону», где пока никак себя не проявляет. После чемпионата мира себя никак не проявляет Мбаппе, который тоже был одним из фаворитов. Роналду с Месси не рассматриваю. Кто из ярких? Возможно, это Холанн, но со сборной ничего не выиграет, а вот на клубном уровне он себя проявляет.

Беллингем? Он только начал, по определённому отрезку всё-таки нельзя судить. Нужно оценивать по дистанции. Если он себя хорошо проявит в следующем году, тогда спокойно сможет претендовать на «Золотой мяч».

Я думаю, что и Мбаппе и Холанн – замена Месси и Роналду. Француз пока никак не может найти себя после ухода из «ПСЖ» Месси и Неймара. Эпопея с переходами в «Реал» всё лето и сыграла с ним злую шутку. Если бы он остался и работал, то был бы претендентом номер один. При Роналду и при Месси было очень много классных игроков, которые должны были получать «Золотой мяч». По непонятным причинам они не получили эту награду, тот же Левандовски, Бензема, ван Дейк, Рибери, Снейдер в свои годы были претендентами. Сейчас ярких нет, но это футбол, пустоту будут заполнять», — сказал Масалитин.  

Церемония награждения «Золотой мяч» состоится 30 октября 2023 года.

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