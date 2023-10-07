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​Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» 1:4 от «Ньюкасла»: Счёт несправедлив

07 Октября 2023 • 16:59 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении от «Ньюкасла» со счётом 1:4 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не заслужили такого результата. Счёт на табло в среду не отражал сценарий матча. Конечно, мы допустили ошибки, и мы поплатились на них, но счёт чересчур суров.

В своей карьере я несколько раз проигрывал крупно. Это было из-за того, что соперник был сильнее. На этот раз было не так.

Я здесь не для того, чтобы говорить то, что люди хотят слышать. Мне понравился характер и отношение моей команды. Да, «Ньюкасл» заслужил победу, но счет не соответствует тому, что мы видели на поле», - сказал Энрике Le Parisien.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Луис Энрике
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