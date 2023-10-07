Кассано: «Интер» мог забить «Бенфике» 7 голов, путёвка в 1/8 финала почти добыта»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано поделился впечатлениями от игры «Интера».

«Нерадзурри» одолели в родных стенах «Бенфику» с минимальным счётом в недавнем матче Лиги чемпионов. После двух туров группового этапа миланский коллектив делит первую строчку в квартете с «Реал Сосьедадом» (по четыре очка).

«Первый тайм был более-менее сбалансированным, а после перерыва «Интер» мог забить «Бенфике» семь голов. Меня впечатлила игра «Интера» в атаке, Тюрам отлично себя показал. Сейчас команда очень хорошо смотрится, и выход из группы, думаю, почти обеспечен. Мне очень хочется посмотреть, как «нерадзурри» будут выглядеть в плей-офф», – передаёт TMW слова Кассано.