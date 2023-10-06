​Фанаты «Фейеноорда» хулиганили на стадионе «Атлетико»

На неделе «Атлетико» и «Фейеноорд» проводили матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. В социальных сетях появились видео, на которых полицейские борются с беспорядками в помещении мадридского стадиона.

Сообщается, что фанаты «Фейеноорда» проникли в VIP-секцию, где напали на болельщиков «Атлетико». Отмечается, что несовершеннолетнему пришлось оказывать медицинскую помощь из-за удара стулом.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «Фейеноорд» на своём поле со счётом 3:2.

Инцидент наверняка будет рассматривать дисциплинарный комитет УЕФА. «Фейеноорд» может получить наказание.