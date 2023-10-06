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Лига чемпионов

​Мората – игрок недели в Лиге чемпионов

06 Октября 2023 • 21:13 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

На неделе «Атлетико» добился волевой победы над «Фейеноордом» со счётом 3:2. Мората стал автором дубля.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лацио» делят первое место в своём квартете, имея по четыре очка. Третьим идёт «Фейеноорд» (три очка), а четвёртым – «Селтик» (без очков).

В третьем и четвёртом турах Лиги чемпионов «Атлетико» будет играть против «Селтика».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лига Чемпионов Альваро Мората
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