Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданием «Евро-Футбол.Ру» заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выиграет награду «Золотой мяч» в 2023 году.

«Если сейчас оценивать, то могут дать награду Месси. Он выиграл чемпионат мира и может получить восьмой «Золотой мяч». Если смотреть на дистанцию, то я думаю, что Холанн, де Брёйне могут спокойно претендовать на награду. Но мне всё равно, кажется, что «Золотой мяч» получит Месси. Получается так, что справедливости в этом плане нет. Я вспоминаю других игроков, когда Гризманн выиграл чемпионат мира, и с «Атлетико» в том сезоне он Лигу Европы выиграл. Я тогда ещё подумал: «Ну, что за несправедливость? Что ещё нужно, чтобы получить «Золотой мяч»?

У нас было двоевластие Месси и Роналду. Хотя все помнят классные сезоны Рамоса в «Реале», его победы в Лиге чемпионов. Да, он был защитником, а Роналду был лучшим бомбардиром. Не понимаю, как они выдают эти «Золотые мячи». Были моменты, когда другие игроки добивались большего», — сказал Деменко.

Церемония награждения запланирована на 30 октября.