Дюгарри раскритиковал Энрике после разгрома «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после провального матча с «Ньюкаслом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением парижан со счетом 1:4.

«Энрике совершал ошибки. Я знаю его, работал с ним в «Барселоне». Это очень гордый человек, у него огромное эго. Он точно не изменится. Луис будет навязывать только свои идеи. Мне кажется, он не понимает истинный потенциал своей команды», - передает слова Кристофа Maxi Foot.

Добавим, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов парижскому гранду будет противостоять «Милан». Встреча состоится 25 октября.