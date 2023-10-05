Главу департамента судейства РФС Мажича сняли с матча «Шахтёра»

Милорад Мажич должен был работать инспектором на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтёром». Тем не менее, в экстренном порядке серб был снят с игры. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», решение было принято по требованию Ассоциации футбола Украины и «Шахтёра». По данным источника, Мажич почти доехал до стадиона в Бельгии, но затем он получил информацию о замене инспектора.

Напомним, что Милорад Мажич работает на должности главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«Шахтёр» обыграл «Антверпен» в Бельгии со счётом 3:2.