​Костакурта: «После матча с «Боруссией» ощущаю чувство горечи»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта признался, что испытывает чувство горечи после того, как его экс-клуб создал немало возможностей для взятия ворот, но не смог забить. Костакурта чувствует, что «Милан» упустил победу в прошедшей игре с дортмундской «Боруссией»:

- Хорошо, что было создано много возможностей. Плохо, что они не были реализованы. В оправдание можно сказать, что «Милан» играл в гостях против непростой команды, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «ПСЖ», это случится двадцать четвертого октября.