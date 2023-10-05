«Ньюкасл» решил «уколоть» Мбаппе

Пресс-служба «Ньюкасла» опубликовала фото в социальной сети из минувшего матча второго тура Лиги чемпионов с «ПСЖ».

На фото запечатлены два футболиста «Ньюкасла» Дэн Бёрн и Фабиан Шёр, а также немного расстроенный форвард парижан Килиан Мбаппе. Пресс-служба оставила следующее сообщение под своим постом: «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером».

Напомним, «сороки» разгромили «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счетом 4:1 и возглавили группу F. В третьем туре подопечные Эдди Хау примут на своем стадионе дортмундскую «Боруссию». Игра должна будет пройти 25 октября в 22:00 по мск.