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Лига чемпионов

«Ньюкасл» решил «уколоть» Мбаппе

05 Октября 2023 • 20:15 Комментировать
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

Пресс-служба «Ньюкасла» опубликовала фото в социальной сети из минувшего матча второго тура Лиги чемпионов с «ПСЖ».

На фото запечатлены два футболиста «Ньюкасла» Дэн Бёрн и Фабиан Шёр, а также немного расстроенный форвард парижан Килиан Мбаппе. Пресс-служба оставила следующее сообщение под своим постом: «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером».

Напомним, «сороки» разгромили «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счетом 4:1 и возглавили группу F. В третьем туре подопечные Эдди Хау примут на своем стадионе дортмундскую «Боруссию». Игра должна будет пройти 25 октября в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Фабиан Шер Килиан Мбаппе Дэн Бёрн
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