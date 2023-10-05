​Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «ПСЖ» - лишь на 12 месте

Журналисты авторитетного портала Goal составили свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов. В нём оценивается степень готовности команд к завоеванию «ушастого трофея».

На первом месте оказался «Манчестер Сити», который, как говорится в описании, попал в самую слабую группу и должен первым выйти в плей-офф. Именно «горожане» являются действующими обладателями трофея Лиги чемпионов.

На втором месте своеобразного рейтинга располагается «Реал», на третьем – «Барселона». Дальше следуют «Бавария», «Интер», «Ньюкасл», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Арсенал» и «Наполи».

«ПСЖ» в этом рейтинге занимает только 12-е место, а «Манчестер Юнайтед» - 26-е.