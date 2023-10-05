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Масалитин: «ПСЖ» потерял Месси и Неймара, в клубе идёт перестройка

05 Октября 2023 • 16:05 Комментировать
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

Ветеран ЦСКА и футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался о поражении «ПСЖ» от «Ньюкасла». Команда Эдди Хау разгромила парижан во втором туре Лиги чемпионов со счетом 4:1.

«Понимаете, там идет перестройка. Ушли лидеры Месси и Неймар. Так не бывает, когда ушло много футболистов и сразу был результат. Мы привыкли сразу, когда кто-то приходит, то сразу победа за победой», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

Специалист отметил, что сейчас перестройка идет у многих топ-клубов: «Челси», «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне». Людям нужно дать время, чтобы они поработали, добавил Масалитин.

После двух туров «ПСЖ» занимает второе место в группе F, набрав три очка. В следующем туре парижане примут на своем поле «Милан». Игра запланирована на 25 октября. Начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Валерий Масалитин
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