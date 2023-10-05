​Консейсау намекнул на судейскую помощь «Барселоне»

В среду вечером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла на выезде «Порту» со счётом 1:0. После игры главный тренер португальской команды Сержиу Консейсау осторожно выразил недовольство судейством.

«Я уже говорил во флеш-интервью. Не знаю, было три или четыре решения [судей против «Порту»]. Мы играли не только против одного клуба… И это всё, что я могу сказать», - цитирует Консейсау издание AS.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» сыграет на выезде против «Антверпена», а «Барселона» будет принимать «Шахтёр». Матчи пройдут через три недели.