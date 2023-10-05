Триппьер прокомментировал разгром «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался о разгромной победе над французским «ПСЖ» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан.

«Мы понимаем, что сотворили что-то особенное. Команда показала отличное выступление. Рады, что смогли порадовать своих фанатов. В составе «ПСЖ» много классных игроков, но мы были лучше, как команда. «Ньюкасл» не остановится на достигнутом, хотим продолжить побеждать в таком же стиле», - передает слова защитника BBC.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «сороки» с четырьмя баллами занимают первое место в группе F.