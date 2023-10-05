Мбаппе получил самую низкую оценку после разгрома «ПСЖ»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на выезде потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:4. Журналисты Lequipe оценили выступление футболистов парижского гранда.

Примечательно, что самый низкий балл получили нападающие Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, а также защитник Маркиньос – два балла из десяти.

Самую высокую оценку в составе французского чемпиона получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

После двух сыгранных туров «ПСЖ» набрал три балла и располагается на второй позиции в таблице группы F.

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