Гову: «ПСЖ» пробежал на девять километров меньше, чем «Ньюкасл», они не заслужили большего»

Бывший нападающий «Лиона» и сборной Франции Сидней Гову поделился мнением о поражении «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Гову, в прошедшей встрече парижанам не хватило мотивации.

«Вы можете быть лучшей командой индивидуально, но если у вас нет желания, вы неминуемо поплатитесь за это.

Когда я услышал, что «ПСЖ» пробежал на девять километров меньше, чем «Ньюкасл», я сказал себе, что они не заслужили большего», — цитирует Гову пресс-служба УЕФА.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает второе место в квартете F, отставая от первого «Ньюкасла» на одно очко.