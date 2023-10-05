Хави объяснил, почему Ямаль ушёл в туалет во время матча Лиги чемпионов

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему полузащитник команды Ламин Ямаль ушел в туалет по ходу матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

«Ламил сказал, что у него резко заболел живот, ему стало плохо. Я заменил его, поскольку он не смог продолжать игру», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что вместо Ямаля на поле вышел защитник Маркос Алонсо.

Благодаря вчерашней победе в активе «сине-гранатовых» стало шесть баллов. Команда единолично лидирует в таблице квартета Н. «Порту» с тремя очками располагается на второй позиции.