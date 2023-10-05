Коштинья назвал причину поражения «Порту» от «Барселоны»

Бывший полузащитник сборной Португалии Коштинья дал комментарий после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной». «Драконы» проиграли «сине-гранатовым» со счетом 0:1.

«Печальный вечер для «Порту». Команда отчаянно билась с «Барселоной», но все сломала одна ошибка. Оплошности в таком турнире обходятся слишком дорого. Соперник извлек максимум из этого момента. Игроки «Порту» старались, но потерпели неудачу в ключевых моментах», - передает слова Коштиньи пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Барселона» лидирует с шестью очками, а «Порту» (3) занимает второе место.