Симеоне: «Атлетико» провёл трудный матч»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над роттердамским «Фейеноордом» (3:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы провели тяжелую встречу. Знали, что нам будет противостоять сильный соперник. «Фейеноорд» - опасная команда, в которой много молодых и быстрых футболистов. Именно с этим мы и столкнулись на поле», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе «матрасники» с четырьмя баллами возглавили таблицу группы Е. «Фейеноорд», в свою очередь, с тремя пунктами располагается на третьей позиции.