Пиоли: «То, что «Милан» не забил в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0).

Отметим, что для «россонери» это уже вторая безголевая ничья в Лиге чемпионов подряд.

По мнению Пиоли, «Милан» показал хорошую игру против сильного соперника, однако отсутствие голов в двух играх должно заставить его команду задуматься.

«То, что мы не забили в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься. Сегодня мы играли с очень сильной и выносливой командой, но мы хорошо действовали как в обороне, так и в нападении», — цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Милан» занимает третье место в квартете F, набрав два очка.