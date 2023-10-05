Ферран Торрес: «Барселона» воспользовалась ошибкой соперника»

Вингер каталонской «Барселоны» Ферран Торрес высказался о результате матча с «Порту» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

«Перед матчем мы обсуждали, что победа очень приблизит нас к выходу в плей-офф. В этом поединке «Барселона» показала, как круто умеет обращаться с мячом. Но при этом мы также показали, что способны терпеть, если это нужно. Мы смогли воспользоваться ошибкой соперника», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух туров «сине-гранатовые» с шестью баллами занимают первое место в своей группе.