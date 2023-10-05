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Консейсау прокомментировал поражение от «Барселоны»

05 Октября 2023 • 09:25 Комментировать

Рулевой «Порту» Сержиу Консейсау поделился мнением о минимальном поражении от каталонской «Барселоны» (0:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Игроки придерживались нашего плана, но в таком турнире нельзя допускать ошибки. За это вы будете наказаны. Нам нужно максимально подготовиться к следующему матчу и выиграть его. Мы продолжаем работу», - передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

После двух проведенных туров «Порту» набрал три балла и располагается на второй строчке в квартете H. В следующем поединке группового раунда Лиги чемпионов «драконы» встретятся с бельгийским «Антверпеном».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Сержиу Консейсау
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