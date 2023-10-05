Форвард «РБ Лейпцига» Опенда подвёл итоги матча с «Манчестер Сити»

Форвард «РБ Лейпцига» Луи Опенда пообщался с представителями СМИ после поражения от «Манчестер Сити» в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Немецкий коллектив уступил со счетом 1:3.

«Во втором тайме мы изменили свою игру. Вышли на поле с большим желанием забить гол и сыграть лучше, чем в первой половине. У нас это получилось. Да, мы потерпели поражение, но провели хороший матч. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих играх», - передает слова бельгийского футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух проведенных туров «РБ Лейпциг» набрал три балла и занимает второе место в турнирной таблице группы G.