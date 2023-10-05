Кобель рассказал, что нужно улучшить в игре «Боруссии»

Страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель высказался о ничейном результате поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (0:0).

«Что думаю о своей игре? Я всем доволен. Мне удалось парировать несколько опасных ударов. Думаю, в целом мы провели отличный матч и смогли набрать одно очко. Но пока «Боруссия» внизу таблицы. Команде нужно совершенствоваться в нападении. Ведь мы пока не можем забить в Лиге чемпионов», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в следующем туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» на выезде встретится с английским «Ньюкаслом».