Фюллькруг: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Миланом»

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг высказался о результате матча с «Миланом» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Наша команда показала хороший футбол. Мы стремились забить гол, но слишком часто ошибались. «Боруссия» имела преимущество во владении мячом, но нужно было забивать. Думаю, мы потеряли два очка в этом матче», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров дортмундская команда набрала одно очко и занимает четвертое место в своем квартете. В третьем туре немцы встретятся с «Ньюкаслом»