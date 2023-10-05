Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Фюллькруг: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Миланом»

05 Октября 2023 • 08:58 Комментировать

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг высказался о результате матча с «Миланом» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Наша команда показала хороший футбол. Мы стремились забить гол, но слишком часто ошибались. «Боруссия» имела преимущество во владении мячом, но нужно было забивать. Думаю, мы потеряли два очка в этом матче», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров дортмундская команда набрала одно очко и занимает четвертое место в своем квартете. В третьем туре немцы встретятся с «Ньюкаслом»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Никлас Фюллькруг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
09:36 · Лига чемпионов
Пиоли: «То, что «Милан» не забил в первых двух матчах Лиги чемпионов, должно заставить нас задуматься»
09:32 · Лига чемпионов
Ферран Торрес: «Барселона» воспользовалась ошибкой соперника»
09:25 · Лига чемпионов
Консейсау прокомментировал поражение от «Барселоны»
09:19 · Лига чемпионов
Форвард «РБ Лейпцига» Опенда подвёл итоги матча с «Манчестер Сити»
09:05 · Лига чемпионов
Кобель рассказал, что нужно улучшить в игре «Боруссии»
08:58 · Лига чемпионов
Фюллькруг: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Миланом»
08:53 · Лига чемпионов
Тонали высказался о разгромной победе над «ПСЖ»
08:42 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Манчестер Сити» победил заслуженно»
08:07 · Лига чемпионов
Хави добился значимого достижения в «Барселоне»
07:55 · Лига чемпионов
Рамуш высказался о разгроме «ПСЖ» в Лиге чемпионов
07:44 · Лига чемпионов
Хави рассказал о травме Левандовски
07:38 · Лига чемпионов
Фоден высказался о победе «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом»
07:33 · Лига чемпионов
Терзич подвёл итоги матча «Боруссия» - «Милан»
07:27 · Лига чемпионов
Витсель назвал минимальную задачу «Атлетико» в Лиге чемпионов
02:30 · Лига чемпионов
Фоден: «Альварес проводит великолепный сезон»
Все новости
Рекомендуем